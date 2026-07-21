الإمام الشهيد كان يرى أن التعريف بمدرسة أهل البيت(ع) هو السبيل إلى وحدة الأمة الإسلامية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت(ع)، آية الله رضا رمضاني، أن الإمام الشهيد كان يعتبر أهل البيت(ع) محور وحدة الأمة الإسلامية ونقطة الاتفاق بين جميع المسلمين، وكان يرى أن التعريف الصحيح بمدرسة أهل البيت(ع) هو السبيل إلى تحقيق وحدة الأمة الإسلامية.

وأوضح رمضاني، في حوار صحفي، أن الإمام الشهيد كان يؤكد ضرورة التعريف الشامل بمدرسة أهل البيت(ع) بأبعادها الفكرية والثقافية والاجتماعية والسياسية، معتبراً أن ذلك يعزز وحدة المسلمين ويبرز مكانة الإمامة بوصفها نموذجاً لقيادة الأمة، مشيراً إلى أن أهل البيت(ع) يمثلون القاسم المشترك الذي يجمع المسلمين.

وأضاف أن الإمام الشهيد كان يرى أن تعاليم أهل البيت(ع) تمنح الأمة القدرة على مواجهة التحديات المعاصرة ونظام الهيمنة، انطلاقاً من مبدأ رفض الظلم وعدم الخضوع للاستكبار، مؤكداً أن هذا النهج يسهم في ترسيخ الوعي والوحدة بين المسلمين.

كما أشار إلى أن الإمامين الخميني والإمام الشهيد قدما خطاباً حضارياً مستنداً إلى معارف أهل البيت(ع)، يهدف إلى بناء مجتمع إسلامي قوي وتعزيز حضور الفكر الإسلامي في العالم.

وفي ختام حديثه، أن المجمع يواصل التعريف بفكر الإمام الشهيد من خلال مشاريعه العلمية والثقافية، والتعاون مع مراكزه وشخصياته في مختلف الدول، لنشر معارف أهل البيت(ع) وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.

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