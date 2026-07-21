آية الله رمضاني: قائدا الثورة علَّمانا أن علينا أن ننهض ونسير في المسار الصحيح للتاريخ

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)، آية الله رضا رمضاني، خلال لقاء جمع شخصيات دينية شاركت في مراسم تشييع «القائد الشهيد» بمقر وزارة الخارجية الإيرانية، إن القائد الشهيد قدّم على مدى سنوات قيادته رؤية أصيلة للفكر الإسلامي، كما أسهم منذ شبابه في ترسيخ مبادئ الفكر الإسلامي وطرح رؤية شاملة للقرآن الكريم، مؤكدًا أن التعريف بشخصيته يتطلب عقد مؤتمرات وندوات ودراسات متخصصة تتناول أبعاده الفكرية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف سماحته أن القائد الشهيد تميز بالتوكل على الله، والتدبير، والروحانية، والارتباط العميق بالله، معتبرًا أن نظام الإمامة والقيادة يشكل ضمانة لوحدة الأمة وصونها من الفرقة، كما يؤدي دورا محوريا في إنقاذ البشرية من مظاهر «الجاهلية الحديثة» التي تتجلى في الفقر والتمييز والعنصرية، وسوء توزيع الثروة والسلطة، وما تخلّفه من تهديدات للمجتمعات.

وأكد استاذ البحث الخارج في الحوزة العلمية، أن قائدي الثورة الإسلامية رسّخا نهجًا يقوم على النهوض وتحمل المسؤولية ومواجهة النظام الاستعماري، مشيرًا إلى أن هذا النهج يواصله اليوم قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الخامنئي، الذي وصفه بأنه يتمتع بالكفاءة العلمية والقيادية، ويقود مرحلة تمثل فرصة لنهضة عالمية تتجاوز حدود العالم الإسلامي لتشمل مختلف الشعوب المستضعفة، بما يسهم في مواجهة الهيمنة والاستعمار وإرساء قيم العدالة.

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