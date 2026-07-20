مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ دنسَت حشود من المستوطنين اليهود المتطرفين، بحماية عناصر الشرطة، باحات المسجد الأقصى المبارك صباح ومساء يوم الأحد، وذلك وسط قيود مشددة فُرضت على دخول المصلين المسلمين إلى الموقع المقدس. ووفقاً لما أوردته شبكة "القسطل" الإخبارية في المدينة المقدسة، فقد دخل 255 مستوطناً إلى المسجد عبر "باب المغاربة" في مجموعات متفرقة، وقاموا بجولات في باحاته اليوم.

وخلال جولاتهم في الموقع الإسلامي المقدس، استمع المستوطنون إلى شروحات من حاخامات حول ما يُسمى بـ "جبل الهيكل" المزعوم، كما أدى عدد منهم صلوات تلمودية بشكل استفزازي. وفي غضون ذلك، فرضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قيوداً على حركة ودخول المصلين المسلمين عند مداخل وبوابات المسجد الأقصى، ومنعت الكثيرين منهم من الدخول إلى الموقع المقدس.