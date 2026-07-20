وزير الحرب الإسرائيلي السابق: إن العملية المناهضة لإيران لم تحقق جميع أهدافها

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقر موشيه يعلون، وزير الحرب السابق في الكيان الإسرائيلي، بأن العملية العسكرية ضد إيران فشلت في تحقيق أي من أهدافها المعلنة. واعترف يعلون بأن الحملة العسكرية ضد إيران لم تحقق أياً من الأهداف التي كانت محددة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تحمل تل أبيب الآن مسؤولية هذا الفشل.

وقال يعلون: "أعتقد أننا ورطنا أنفسنا في مأزق، والأسوأ من ذلك هو أن الولايات المتحدة تلقي باللوم علينا. لقد شنلنا العملية بثلاثة أهداف: إسقاط النظام السياسي الإيراني، وتدمير برنامجه النووي، والإضرار بمشروعه الصاروخي، لكن لم يتحقق أي من هذه الأهداف في الحرب ضد إيران".