شرطة النجف تعقد اجتماعاً أمنياً لمناقشة مسيرة الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ عقدت قيادة شرطة محافظة النجف في العراق اجتماعاً أمنياً موسعاً صباح يوم السبت لمناقشة الترتيبات الأمنية الخاصة بمسيرة الأربعين لهذا العام. وحضر الاجتماع كبار القادة العسكريين وممثلون عن قوات الحشد الشعبي لاستعراض آليات تأمين الزوار وتنسيق الخطط الخدمية على مسارات الزيارة. كما حضر الاجتماع قيس المحمداوي، نائب قائد قيادة العمليات المشتركة ورئيس اللجنة العليا لتأمين زيارات الملايين، للاطلاع عن كثب على أحدث الإجراءات والترتيبات والاستعدادات اللازمة لاستقبال زوار الأربعين.

وشارك في الاجتماع أيضاً ياسر العيساوي، معاون رئيس أركان الحشد الشعبي للعمليات، واللواء علي الحمداني، قائد عمليات الفرات الأوسط، واللواء أحمد المكصوصي، قائد عمليات واسط، واللواء محمد جابر الفتلاوي، قائد شرطة النجف، إلى جانب مجموعة من قادة الشرطة من المحافظات المعنية. وقيّم الحاضرون الإجراءات الأمنية والخدمات الجاري تنفيذها، وبحثوا سبل تعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية. وتهدف هذه الجهود التنسيقية إلى ضمان انسيابية حركة الزوار، وتوفير بيئة آمنة، وإنجاح مسيرة الأربعين الكبرى في نهاية المطاف.

تُعد زيارة الأربعين مناسبة دينية يحييها المسلمون الشيعة في اليوم الأربعين بعد يوم عاشوراء، تخليداً لذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع)، حفيد النبي محمد (ص) والإمام الثالث لدى الشيعة. وتُعتبر هذه الزيارة واحدة من أكبر التجمعات الدينية السنوية في العالم، حيث يتوافد ملايين المسلمين الشيعة، فضلاً عن العديد من السنة وأتباع ديانات أخرى، سيراً على الأقدام إلى كربلاء قادمين من مدن مختلفة في العراق والدول المجاورة. ومن المقرر أن يوافق يوم الأربعين لهذا العام الرابع من شهر أغسطس/آب.

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