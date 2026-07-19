تجهيز المواكب الحسینیة مع الإقتراب من موعد زیارة الأربعین

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ بدأت لجنة دعم المواكب الحسينية أعمالها في تجهيز المواكب الخدمية المشاركة في إحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) وإسنادها، عبر توزيع السلال الغذائية ومياه الشرب على المواكب المنتشرة في المدينة القديمة والمناطق المحيطة بمرقد أمير المؤمنين (عليه السلام)، في إطار دعم الجهود الخدمية المقدمة إلى ملايين الزائرين الوافدين إلى النجف الأشرف.

وقال رئيس لجنة دعم المواكب الحسينية، الخادم أحمد نجم الركابي، إن اللجنة باشرت تنفيذ خطة توزيع المواد الغذائية على أكثر من (1500) موكب حسيني، تنتشر مواقعها في الشوارع المؤدية إلى المدينة القديمة وصولًا إلى محيط حرم أمير المؤمنين (عليه السلام)، مبينًا أن الحصة المخصصة لكل موكب تضم الأرز والزيت ومعجون الطماطم وغير ذلك، إلى جانب تجهيز المواكب بمياه الشرب، بما يعزز قدرتها على تقديم أفضل الخدمات إلى الزائرين خلال الزيارة المليونية.

وتعمل اللجنة وفق خطة ميدانية لضمان وصول المواد إلى جميع المواكب المشمولة، بما يسهم في دعم الجهود التطوعية والخدمية المبذولة لإنجاح مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

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