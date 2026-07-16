عدوان أميركي يستهدف منشئات اقتصادية ومنازل سكنية في جنوبي إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ شنّت الولايات المتحدة، خلال ساعات ليل وفجر الأربعاء - الخميس، سلسلة اعتداءات استهدفت عدداً من المناطق في إيران.

وتحدّث مراسل الميادين عن تجدد الغارات الأميركية على ميناء بندر عباس، جنوبي البلاد، للمرة الثالثة خلال الساعات الأخيرة.

وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية سماع انفجارات في مدينة راسك من جراء العدوان الأميركي، بينما أفادت وكالة "تسنيم" بسماع دوي انفجارين في مدينة كنارك في محافظة سيستان وبلوشستان.

وأفادت وكالة "مهر" بسماع دوي انفجار جديد في مدينة الأهواز، فيما أكدت وكالة "تسنيم" أنّ العدوان الأميركي استهدف أكثر من أربع نقاط في المدينة عدة مرات خلال الليل.

من جهته، أعلن مساعد محافظ خوزستان أنّ الاعتداءات الأميركية ألحقت أضراراً بعدد من المنازل السكنية في مدينة الأهواز.

وفي هرمزغان أيضاً، أكد مجلس المحافظة وقوع أضرار في جزء من مصنع لإنتاج مسحوق السمك إثر عدوان أميركي استهدف محيط جزيرة قشم.

وبعد أن ذكرت وكالة "تسنيم" أنّ قذيفة أميركية أصابت موقعاً في محيط ميناء سيريك في محافظة هرمزغان، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بتجدّد العدوان الأميركي على الميناء.

وأفاد رئيس مركز العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية باستشهاد 35 مواطناً من جراء العدوان الأميركي، وذلك حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس.

ويواصل العدوان الأميركي منذ أيام اعتداءاته على مناطق في جنوبي إيران، فيما ترد إيران على ذلك مستهدفةً قواعد ومنشآت ومواقع استراتيجية أميركية في المنطقة.

وبسبب العدوان الأميركي وتحركاته في مضيق هرمز،فضلاً عن إعادة ترامب فرضه الحصار البحري، أعادت إيران إغلاق هذا الممر المائي.

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