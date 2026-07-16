العدوان الامريكي يتسبب بإصابة 260 مدنيا في إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية حسين كرمانبور، عن إصابة 260 شخصا منذ اندلاع الموجة الجديدة من الحرب العدوانية التي تشنها امريكا ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وكتب كرمانبور، في مدونة على منصة «إكس»: في موجة الحرب الجديدة ضد إيران، أُصيب حتى الآن أكثر من 260 شخصاً، بينهم 3 نساء و 6 أشخاص دون سن الثامنة عشرةـ

وأضاف: للأسف، من بين الشهداء سيدتان.

وتابع کرمانبور موضحاً: "غادر 222 من الجرحى المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم" داعياً بالشفاء العاجل لجميع المصابين الراقدين في المستشفيات.

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