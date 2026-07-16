تقرير مصور/ لقاء قبلي مسلح في محافظة "إب" اليمنية يؤكد الجهوزية والاستنفار

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ شهدت مديرية فرع العدين بمحافظة إب، اليوم، لقاءً قبلياً مسلحاً، تلبية لدعوة قائد الثورة، وإعلاناً للجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار. وأكد المشاركون في اللقاء، الذي حضره مدير فرع هيئة رفع المظالم بالمحافظة يحيى القاسمي، ومسؤول التعبئة بالمديرية معاذ الوائلي، وقيادات محلية وتعبوية، الجاهزية والاستعداد لمواجهة العدو وأفشال مخططاته.. مباركين بيان القوات المسلحة الذي يعبر عن تطلعات الشعب اليمني في إنهاء العدوان والحصار واستعادة الثروات المنهوبة.