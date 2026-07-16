سقوط صواريخ أمريكية قرب مستشفى الأهواز لعلاج أطفال السرطان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ قالت وكالة "فارس" الإيرانية، إن صواريخ أمريكية سقطت قرب مستشفى الأهواز لعلاج الأطفال من مرض السرطان

وأضافت الوكالة أنه يجري حاليا بمساعدة الطاقم الطبي وعائلات المرضى، إجلاء الصغار من مستشفى البقائي وهو مركز للعلاج الكيميائي لمرضى السرطان وخاصة الأطفال، بعد أن أصيبوا بالذعر جراء شدة الانفجارات.

وتشير المعلومات إلى أنه سيتم نقل المرضى من هذا المركز الطبي إلى مركز آخر، وفق المصدر ذاته.

وذكرت "فارس" أن سكان الأهواز شهدوا خلال الساعة الماضية سقوط صواريخ معادية على مناطق أهلية من المدينة.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بدء جولة ثانية من العدوان العسكري ضد إيران مساء الأربعاء .

.....................

انتهى / 323