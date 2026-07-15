خزن صناديق المياه لزيارة الأربعين في العتبة العباسية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ باشر قسم الشؤون الخدمية في العتبة العباسية المقدسة، عملية خزن صناديق المياه، ضمن استعداداته لزيارة الأربعين المباركة.

وتأتي هذه العملية ضمن خطة القسم الخدمية الخاصة بزيارة الأربعين؛ والتي تهدف إلى تأمين احتياجات الزائرين وتوفير مياه الشرب لهم في أثناء مسيرهم وتوافدهم إلى مدينة كربلاء المقدسة.

ونظم القسم حملات تعبئة وخزن مستمرة؛ لضمان انسيابية التوزيع وتزويد جميع المواكب الخدمية المنتشرة داخل مدينة كربلاء المقدسة وعلى محاورها خلال أيام الزيارة.

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