الإمام الشهيد الخامنئي رسم مسار المقاومة والصمود لإعلاء الحق بناءً على مبادئ إستراتيجية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أشارت الكاتبة والاعلامية التونسية والشاعرة "منى بعزاوي" إلى أفكار آیة الله العظمی السید علي الخامنئي، مصرحة أن سماحته رسم مسار المقاومة والصمود لإعلاء الحق بناءً على مبادئ إستراتيجية، وتمكن من تحقيق إنجازات مهمة في الميدان.

صرحت عن ذلك، الكاتبة والاعلامیة التونسية والأستاذة المتخصصة في أدب المقاومة "منى بعزاوي" في حوار خاص له مع وكالة "إكنا" للأنباء القرآنية الدولية على هامش مراسم وداع القائد الشهيد للثورة الاسلامية الايرانية سماحة الامام الخامنئي في العاصمة الايرانية طهران.

وأشارت الى أن استراتيجية آية الله الخامنئي إستندت إلى ثلاث ركائز أساسية هي "القيادة, السيادة والريادة", وقد ساهم هذا النهج في نشر القيم الإنسانية في العالم بالإضافة إلى تحقيق إنتصارات كبرى.

وأضافت الأستاذة التونسية: "أثبت سماحة آیة الله الخامنئي أهمية هذه المبادئ في تحقيق الوحدة الإسلامية ودعم القضية الفلسطينية, والتي كان يعتبرها قضية كل الشعوب وأحرار العالم".

كما أشارت بعزاوي إلى إستشهاد عدد من رموز المقاومة, ومن بينهم الشهيدان السید حسن نصر الله والفريق الحاج قاسم سلیماني, مصرحة بأنهم ضحّوا بأرواحهم لحماية هذه القضية.



واختتمت حديثها قائلة أن سماحة آية الله السيد علي الخامنئي إعتبر المقاومة رمزاً للصبر, والحكمة والهداية للأمة الإسلامية والمجتمع البشري؛ وهو نهج هدفه حماية العزة والكرامة, الدفاع عن الأرض وتحقيق تطلعات الشعوب.

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