الجيش الأميركي يعلن استئناف الحصار البحري على موانئ إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن الجيش الأميركي، استئناف فرض حصاره البحري على حركة الملاحة البحرية والسفن العابرة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وإليها.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في منشور رسمي لها عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنّ القوات الأميركية استأنفت الحصار البحري على السفن العابرة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وذلك الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الـ 20:00 بتوقيت غرينتش).

وتابعت القيادة المركزية الأميركية بيانها بالإشارة إلى حجم الاستنفار العسكري الأميركي، إلى "وجود أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية، بالإضافة إلى مئات الطائرات العسكرية التي تنشط وتعمل في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن".

وأكّد من جانبه مقر "خاتم الأنبياء"، أمس، أنّ إيران لن تسمح مطلقاً للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، مؤكداً أن المغامرات الأميركية للتدخل في الإدارة عرّضت أمن المنطقة والتجارة الدولية وعبور ناقلات النفط لخطر جدي.

وأوقفت إيران، الأحد الماضي، حركة العبور عبر مضيق هرمز حتى إشعار آخر، مشددة على أن المرور عبر المضيق غير ممكن حالياً، ولن يُسمح بالعبور إلا بعد الحصول على تصريح .

وجاء ذلك عقب اعتداءات أميركية طالت خلال الأيام مواقع في بندر عباس وبوشهر وسيريك وقشم وجاسك وكونارك وتشابهار، بينما ردّت إيران باستهداف القواعد الأميركية في دول الخليج الفارسي.

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