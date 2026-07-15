عدوان أميركي يستهدف غربي إيران... ودوي انفجارات جنوبي البلاد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أفاد مراسل الميادين بشن القوات الأميركية عدواناً على مدينة دهلران في محافظة إيلام غربي إيران استهدف معملاً لإنتاج المياه المعدنية.

وذكرت وكالة "إرنا" أن وحدة لإنتاج المياه المعدنية قرب إحدى القرى في ناحية موسيان بمحافظة إيلام تعرضت لثلاثة مقذوفات.

وفي جنوب البلاد، أفادت وكالة "مهر" بسماع أصوات انفجارات في سواحل محافظة هرمزكان، مرجحة أنها ناجمة عن تبادل لإطلاق النار في عمق مياه الخليج الفارسي وبحر عُمان.

من جانبها، أعلنت محافظة هرمزكان أنه لم تُسجل أي إصابات في بندر عباس وسيريك وجاسك خلال الدقائق الأخيرة، موضحة أن الأصوات التي تُسمع أحياناً مصدرها جهة البحر.

كما أفادت وكالة "مهر" بسماع دوي انفجارات في مدينة بمبور بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، فيما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن أصوات انفجارات سُمعت أيضاً في جزيرة هِنغام وميناء بندر عباس.

وكانت اعتداءات أميركية طالت خلال الأيام الماضية بندر عباس وبوشهر وسيريك وقشم وجاسك وكونارك وتشابهار، بينما ردّت إيران باستهداف القواعد الأميركية في المنطقة.

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