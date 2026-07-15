كتائب حزب الله: المقاومة الاسلامية ستدخل الحرب ضد أمريكا إذا توسعت

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أكد المسؤول الأمني في كتائب حزب الله أبو مجاهد العساف، أن قوى المقاومة ستشارك بشكل فوري وحازم في حال اندلاع حرب جديدة ضد إيران، مشيراً إلى أن ذلك يرتبط، بحسب قوله، بـ"قرار عقائدي لا مساومة فيه".

وقال العساف في تدوينة له، إن الجماعات المنضوية ضمن قوى المقاومة تتابع التطورات الإقليمية، معلناً تأييده لتحركات اليمن، وموجهاً انتقادات لدول خليجية بشأن مواقفها من الأحداث في المنطقة.

وأضاف أن "قمع أتباع أهل البيت في ممالك الخليج الفارسي" لن يمر دون حساب.

ودعا إلى استمرار ملاحقة الفساد في العراق، مع التأكيد على ضرورة أن تشمل الإجراءات جميع المؤسسات الحكومية دون استثناء وألا تتحول إلى وسيلة لتصفية الحسابات السياسية.

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