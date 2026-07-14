رسالة قائد الثورة إلى الدول العربية في الخليج الفارسي على صاروخ خيبرشكن

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في قسم من رسالة سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي بمناسبة مرور أربعين يوما على استشهاد قائد الأمة، خاطب قائد الثورة الاسلامية الدول العربية في الخليج الفارسي: أقول لجيران إيران الجنوبيين في هذا الوقت إنكم تشهدون معجزة. فانظروا جيدًا، وافهموا جيدًا، وكونوا في المكان الصحيح، واحذروا وعود الشياطين الكاذبة. ما زلنا ننتظر منكم ردًا مناسبًا لنُظهر لكم أخوتنا وحسن نيتنا. ولن يتحقق ذلك إلا برفضكم للمستكبرين الذين لا يفوتون أي فرصة لإذلالكم واستغلالكم.



يُعدّ صاروخ خيبر شكن (كاسر خيبر) أحد الصواريخ الباليستية الإيرانية المتطورة، ويبلغ مداه 1450 كيلومترًا.

صُمّم هذا الصاروخ بطول 10.5 أمتار، وقطر 800 مليمتر، ووزن 4500 كيلوغرام، وتتحرك رأسه الحربية التي تزن 500 كيلوغرام نحو الهدف بسرعة تتجاوز 5000 كيلومتر في الساعة.

من أبرز ميزات صاروخ خيبر شكن رأسه الحربي القابل للفصل والتوجيه، والذي يُمكن التحكم به وتغييره حتى لحظة الاصطدام.

يُمكن لهذا الرأس الحربي خداع أنظمة الدفاع والصواريخ المعادية من خلال تنفيذ مناورات معقدة، مما يزيد من دقته.

في نوفمبر 2023، خلال زيارة الشهيد قائد الثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة لمعرض إنجازات القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، تم عرض نموذج جديد من صاروخ خيبر شكن، والذي بالإضافة إلى التغييرات في تصميم الرأس الحربي، زاد مداه إلى 1800 كيلومتر.

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