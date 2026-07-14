إنهاء تنصيب العمود الوسطي لباب الرأس الشريف في مرقد أبي الفضل العباس (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أنهى قسم صناعة شبابيك الأضرحة الشريفة وأبوابها في العتبة العباسية المقدسة، أعمال تنصيب العمود الوسطي لباب الرأس الشريف المثبت في حرم مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام).

وقال رئيس القسم السيد ناظم الغرابي: إنّ "ملاكاتنا الفنية أنهت أعمال تنصيب العمود الوسطي لباب الرأس الشريف المثبت في الحرم الطاهر بعد تفكيكه ونقله إلى ورشة القسم، من أجل إدامته بصورة تجعله يعطي مظهرًا جذابًا وأنيقًا يليق بقدسية المرقد الشريف ومكانته في نفوس الزائرين".

وأضاف أنّ "أعمال إدامة العمود تضمنت صيانته وتنظيفه باستعمال مواد ذات نوعية جيدة لإزالة الشوائب منه بأفضل الطرائق لأجل إبراز بريقه ولمعانه".

وتأتي هذه الأعمال ضمن الخطة التي أعدها القسم، والتي تهدف إلى صيانة جميع الأبواب والشبابيك الموجودة داخل الصحن الشريف والحرم الطاهر وإعادة تأهيلها بشكل كامل.

.........

انتهى/ 278