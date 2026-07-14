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تفاصيل الهجوم الأمريكي على بوشهر وتشغادك فجر الثلاثاء

14 يوليو 2026 - 13:39
رمز الخبر: 1840064
تفاصيل الهجوم الأمريكي على بوشهر وتشغادك فجر الثلاثاء

أعلن محافظ بوشهر عن وقوع ثلاث نوبات من الهجمات على نقطتين في مدينتي بوشهر وتشغادك خلال الليلة الماضية، مؤكداً أن هذه الهجمات لم تسفر عن أي خسائر بشرية أو إصابات.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال محمد مظفري، محافظ بوشهر، صباح اليوم في حديثه للصحفيين في مكتبه: "استمراراً لانتهاك التفاهم من قبل العدو الأمريكي، تعرّضت نقطتان في هذه المحافظة للهجوم خلال ثلاث نوبات الليلة الماضية، وبناءً على التقييمات الأولية، لم تسفر هذه الأحداث حتى الآن عن أي أضرار بشرية أو إصابات".

وأضاف: "تم تسجيل هذه الهجمات في إحدى مناطق مدينة بوشهر ومنطقة أخرى ضمن نطاق مدينة تشغادك".

وقال مظفري: "بناءً على التقييمات الأولية، لم تسفر هذه الأحداث حتى الآن عن أي خسائر بشرية أو إصابات، وتسود حالياً في محافظة بوشهر حالة من الهدوء".
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