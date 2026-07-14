إصدار كتاب بعنوان: "المرأة والتشريعات الحقوقية والأسرية في الإسلام" + رابط التحميل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة كتابًا جديدًا بعنوان: "المرأة والتشريعات الحقوقية والأسرية في الإسلام".

وأشرف على إصدار الكتاب المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية التابع للقسم، في إطار جهوده الرامية إلى رفد المكتبة الإسلامية بالدراسات العلمية الرصينة التي تعالج القضايا الفكرية والاجتماعية من منظور إسلامي.

وجاء الكتاب بتأليف الشيخ حسن أحمد الهادي، وهو العدد السابع ضمن سلسلة أوراق بحثية، ويتناول جملة من الموضوعات التي تتصل بمكانة المرأة في التشريع الإسلامي، ولا سيّما ما يتعلق بالحقوق الأسرية وقضايا الزواج، عبر قراءة علمية تستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأحاديث أئمة أهل البيت (عليهم السلام).

ويتضمن الكتاب ثلاثة مباحث رئيسة، يبحث أولها حق المرأة في الزواج في الإسلام، أمّا المبحث الثاني فيسلط الضوء على الترغيب بالزواج في القرآن الكريم والسنة النبوية، ويختص المبحث الثالث ببيان الأهداف العليا للزواج في ضوء النصوص الدينية.

ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات العلمية التي يواصل قسم الشؤون الفكرية والثقافية تقديمها؛ دعمًا للبحث العلمي وإثراءً للحراك الفكري والثقافي، وإسهامًا في نشر الوعي بالقضايا الإسلامية المعاصرة وفق رؤية علمية رصينة.

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