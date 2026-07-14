إقامة مسابقة (كفيل العقيلة) لترتيل القرآن الكريم في بغداد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقام المجمَع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة مسابقة (كفيل العقيلة) لترتيل آيات القرآن الكريم في قضاء الحسينية بالعاصمة بغداد.

وأشرف على تنظيم المسابقة معهد القرآن الكريم في بغداد التابع للمجمَع، ضمن أنشطته الهادفة إلى نشر الثقافة القرآنية بين الأوساط المجتمعية.

وقال ممثل المعهد في قضاء الحسينية الشيخ عباس الأزيرجاوي: إنّ "المسابقة شارك فيها أكثر من 40 متسابقًا، خاضوا خلالها تنافسًا فاعلًا فيما بينهم، بإشراف لجنة تحكيمية متخصصة، وفاز منهم ثلاثة متسابقين في المراتب الأولى".

وأضاف أنّ "المسابقة تهدف إلى إعداد جيل من القرّاء المتمكنين من التلاوة بصورة صحيحة، والقادرين على المشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تقام في المساجد والحسينيات والعتبات المقدسة، فضلًا عن تشجيعهم على المشاركة في المسابقات المحلية والوطنية".

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