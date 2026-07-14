مسيرة حاشدة بالعاصمة صنعاء رفضًا للعدوان السعودي على مطار صنعاء ودعمًا للقوات المسلحة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ شهد ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء مساء أمس، مسيرة جماهيرية حاشدة رفضًا للعدوان السعودي الغاشم على مطار صنعاء الدولي، ودعمًا للقوات المسلحة، وشكرًا لموقف إيران في كسر الحصار.

وردّدت الحشود الهادرة بميدان السبعين، شعارات الحرية والاستنفار الشعبي والتفويض المطلق لقائد الثورة والتأييد والدعم الكامل للقوات المسلحة لسرعة وقوة الرد على العدوان السعودي وكسر الحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني وإنهاء العدوان والاحتلال.

وصدحت الجماهير بهتافات "من صنعاء إلى طهران.. شكرًا من يمن الإيمان"، "لن يبقى اليمني محاصر.. سنزيل العدوان الجائر"، "بالمسير والفرط صوت.. سيرى آل سعود الموت"، "المطار بالمطار.. والنار ستخمدها النار"، "العدوان بالعدوان.. والخزي من حزب الشيطان"، "الدوائر بتدور.. يا سعودي يا مغرور"، "آل سعود المجرمين.. يا سعودي صحي النوم"، ( لا حصار بعد اليوم.. الدوائر بتدور).

وعبرّت الحشود مجدّدًا عن الشكر والتقدير للجمهورية الإسلامية في إيران، على موقفها العظيم والشجاع في كسر الحصار الجائر المفروض على مطار صنعاء الدولي والشعب اليمني.

وأدانت بأشد العبارات، العدوان السعودي الغاشم على مطار صنعاء اليوم، في محاولة لإعاقة وصول طائرة مدنية تحمل مرضى وعالقين ومسافرين، مؤكدة أن هذه الجرائم والاعتداءات لن تمر دون رد حاسم ومزلزل من قبل القوات المسلحة الباسلة.

وأكدت الجماهير المتحشدة، أن الاستهداف الإجرامي يُجسّد إمعان النظام السعودي المجرم في استمرار فرض الحصار الجائر على مطار صنعاء الدولي ومحاولة فرض الوصاية على الشعب اليمني.

وجسّد الخروج الكبير، حالة الاستنفار والتعبئة المستمرة لأبناء الشعب اليمني الحر، وأنهم على أهبة الاستعداد والجهوزية العالية لكل الخيارات التي يتخذها قائد الثورة لكسر الحصار الجائر وإنهاء العدوان والاحتلال مهما كانت النتائج والتضحيات.

وجدّدت الحشود تفويضها الكامل والمطلق لقائد الثورة، والاستعداد الكامل لتنفيذ توجيهاته والوقوف إلى جانب القوات المسلحة والنفير العام لرفد جبهات الدفاع عن الوطن وسيادته حتى تحقيق النصر.

وأكد بيان صادر عن المسيرة، أن النظام السعودي المجرم قد تمادى في طغيانه وتجبره وإجرامه بحق الشعب اليمني المؤمن المجاهد وعاد إلى استهداف مطار صنعاء الدولي مهددًا حياة والوفد الرسمي المشارك في تشييع مرشد الثورة الإسلامية في إيران الشهيد القائد السيد علي الخامنئي، ومصرًا على استمرار حصار الشعب اليمني دون أي مبرر ودون وجه حق إلا طاعة لأسياده الأمريكان والصهاينة المجرمين.

وأعلن النفير العام على كل المستويات نحو تطهير كامل الأراضي اليمنية من الاحتلال والعمل على كسر الحصار وانتزاع كامل الحقوق.

كما أعلن البيان التأييد والدعم الكامل للقوات المسلحة والتفويض الكامل لقائد المسيرة المباركة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونقول له "حارب بنا يا سيدنا من حاصرنا وظلمنا واعتدى علينا وضيق علينا معيشتنا ونحن لك يا سيدنا كما كان أجدادنا لجدك الحبيب المصطفى صلى الله عليه و آله وسلم".

وطالب القوة الصاروخية والجوية بسرعة وقوة الرد على هذا العدوان السافر الظالم المتغطرس.. داعيا الجميع إلى الإنفاق في سبيل الله وإلى استمرار الوقفات القبلية المسلحة والتحرك إلى دورات التعبئة العامة العسكرية وتعزيز الثقة بالله وبنصره وتأييده والشعور بالافتقار الدائم إليه.

.....................

انتهى / 323