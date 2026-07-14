الجيش الإيراني يستهدف منشآت عسكرية أميركية في الكويت وسفينة معادية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن الجيش الإيراني، منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء، أنه استهدف، خلال الساعات الماضية، عدداً من المنشآت والمرافق العسكرية التابعة للجيش الأميركي في الكويت، وذلك رداً على الاعتداءات المتكررة التي شنتها الولايات المتحدة على إيران.

وقالت العلاقات العامة للجيش الإيراني إن الهجوم نُفذ بواسطة منظومة من الطائرات المسيّرة الانتحارية، واستهدف أنظمة الاتصالات، وخزانات الوقود، ومنظومة "باتريوت"، وبرج المراقبة، ومستودع الذخيرة التابع للجيش الأميركي في الكويت.

وأضافت أن القوات البحرية استهدفت أيضاً سفينة معادية للولايات المتحدة بصواريخ كروز، رداً على الهجمات الصاروخية التي طالت عدداً من المراكز العسكرية الإيرانية.

وأكد الجيش الإيراني أن الضربات الدفاعية الإيرانية صُممت بما يتناسب مع مستوى اعتداءات العدو، مشدداً على أنها ستتواصل بكل قوة، وداعياً "الأعداء المتهورين" إلى استخلاص العبرة من صمود ووحدة وتلاحم الشعب الإيراني.

واستهدفت الاعتداءات الأميركية خلال اليومين الماضيين، في معظمها، مواقع مدنية ومنشآت اقتصادية في بندر عباس وبوشهر وسيريك وقشم وجاسك وكونارك وتشابهار، ومنشآت بحرية ومينائية، وبنى تحتية مدنية ومرافئ صيد ومناطق قريبة من محطة بوشهر النووية، من دون إصابة المحطة نفسها.

بدوره، يردّ الجانب الإيراني على الاعتداءت الأميركية المتواصلة، حيث يستهدف القواعد الأميركية في دول المنطقة، والتي تنطلق منها الاعتداءات على إيران.

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