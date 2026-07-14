العدوان الامريكي يستهدف مواقع مدنية ومنشآت اقتصادية في جنوب إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، بدء الليلة الثالثة على التوالي من العدوان العسكري الغاشم على إيران، وذلك بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة.

دوي انفجارات وإصابات

وأفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد.

من جهتها، ذكرت وكالة "مهر" أن انفجارات سُمعت أيضاً في جزيرتي قشم وكيش ومدينة بوشهر، فيما أفادت وكالة "فارس" بوقوع انفجارات في مدينة جَم بمحافظة بوشهر، مشيرة إلى أن العدوان على جزيرة كيش طال رصيف الركاب في الميناء.

هذا وأفاد وكالة "نور نيوز" الإيرانية بسماع دوي 6 انفجارات في جزيرة كيش واندلاع حرائق في 3 سفن راسية في مينائها نتيجة الاعتداءات.

وأعلن مجلس محافظة خوزستان عن 4 إصابات من جراء اعتداءات أميركية على مناطق في مدينة اُميديّة بالمحافظة.

عدوان أميركي يستهدف موانئ ومنشآت اقتصادية

أشار مراسل الميادين في طهران إلى أن الرواية الأميركية عن أن العدوان على إيران يستهدف مواقع عسكرية في مناطق مطلة على مضيق هرمز غير دقيقة، مشيراً إلى أن العدوان استهدف مواقع وموانئ ومنشآت اقتصادية في مناطق مطلة على هرمز وفي محافظة أخرى في إيران.

ولفت إلى أن العدوان الأميركي استهدف جزر قشم و كيش وأبو موسى وميناءي بندر عباس وتشابهار.

وكان قد أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، إعادة فرض حصار بحري فوري على إيران.

واستهدفت الاعتداءات الأميركية خلال اليومين الماضيين، في معظمها، مواقع مدنية ومنشآت اقتصادية في بندر عباس وبوشهر وسيريك وقشم وجاسك وكونارك وتشابهار، ومنشآت بحرية ومينائية، وبنى تحتية مدنية ومرافئ صيد ومناطق قريبة من محطة بوشهر النووية، من دون إصابة المحطة نفسها.

بدوره، أعلن الجيش الإيراني، منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء، أنه استهدف، خلال الساعات الماضية، عدداً من المنشآت والمرافق العسكرية التابعة للجيش الأميركي في الكويت، وذلك رداً على الاعتداءات المتكررة التي شنتها الولايات المتحدة على إيران.

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