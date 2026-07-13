مناقشة تحضيرات المؤتمر العلمي الدولي لفكر الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) الدولي الثالث عشر

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ ناقشت جمعية العميد العلمية والفكرية التحضيرات الخاصة بالمؤتمر العلمي الدولي لفكر الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) الدولي الثالث عشر.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته الجمعية برئاسة رئيسها الدكتور سرحان جفات سلمان، وبحضور أعضائها، إذ تباحث المجتمعون في منهاج المؤتمر، وآليات تنظيم جلساته العلمية، فضلًا عن تحديد رؤساء الجلسات والمقررين، مما يضمن نجاح فعالياته وتحقيق أهدافه العلمية والفكرية.

وقال جفات: إنّ "المؤتمر العلمي الدولي لفكر الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) الدولي الثالث عشر يُعد من أهم الفعاليات العلمية التي تحرص الجمعية على إقامتها سنويًّا، لما يتيحه من مساحة علمية رصينة لتبادل الرؤى والأبحاث المتخصصة، ومع اقتراب موعد انعقاده، حرصنا على مراجعة جميع الجوانب التنظيمية والعلمية، مما يسهم في تقديم دورة متميزة تواكب المستوى العلمي الذي حققته الدورات السابقة".

وأضاف، أنّ "أعضاء الجمعية ناقشوا كذلك عددًا من المشاريع البحثية والعلمية والفكرية المزمع تنفيذها في هذا العام وآليات متابعتها، بما ينسجم مع أهداف الجمعية في دعم حركة البحث العلمي، وتعزيز الدراسات الفكرية والإنسانية".

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