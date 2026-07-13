استطلاع إسرائيلي: حزب آيزنكوت يتقدم على "الليكود" في انتخابات الكنيست

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، استطلاعاً جديداً لرأي مستوطنيها، تحدّثت فيه عن تصدّر حزب "يشار" المعارض بزعامة رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، متقدماً على حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وبحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن الاستطلاع الذي أجراه معهد "كنتر"، فإن حزب "يشار" حصل على 24 مقعداً في "الكنيست"، مقابل 23 مقعداً لـ"الليكود"، فيما ادّعى الاستطلاع حصول قائمة "معاً" بزعامة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على 15 مقعداً.

وفي سؤال بشأن الشخصية التي يراها المستوطنون أنسب لرئاسة الحكومة على حد تعبير الهيئة، ذكر الاستطلاع تفوّق آيزنكوت على نتنياهو بنسبة 41% مقابل 37%.

كما أفادت المعطيات المنشورة بحصول كتلة الأحزاب المعارضة لنتنياهو على 68 مقعداً، مقابل 52 مقعداً للكتلة الداعمة له، علماً أن تشكيل الحكومة يتطلب نيل ثقة 61 نائباً على الأقل.

وكان الإعلام الإسرائيلي قد تحدّث عن جلسة عقدتها لجنة "الكنيست"، الأحد، أعلنت فيها أن الانتخابات ستُجرى في موعدها المحدد في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.