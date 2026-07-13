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سي إن إن: خبراء يحذرون من أن استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران قد يستنزف بشدة مخزونات الصواريخ الأمريكية

13 يوليو 2026 - 16:54
رمز الخبر: 1839731
سي إن إن: خبراء يحذرون من أن استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران قد يستنزف بشدة مخزونات الصواريخ الأمريكية

ذكرت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها أن استمرار الحرب الأمريكية ضد إيران من شأنه أن يؤدي إلى استنزاف كبير لمخزونات الأسلحة الأمريكية.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ ذكرت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها أن استمرار الحرب الأمريكية ضد إيران من شأنه أن يؤدي إلى استنزاف كبير لمخزونات الأسلحة الأمريكية. ونقلت الشبكة عن خبراء قولهم إن الجيش الأمريكي استخدم آلاف الصواريخ بعيدة المدى وأنظمة الدفاع الصاروخي خلال المراحل الأولى من عملياته ضد إيران. ووفقاً لتقديرات "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" (CSIS)، فقد استُخدم ما لا يقل عن نصف الصواريخ الاعتراضية الخاصة بنظام "ثاد" (THAAD)، وما يقرب من نصف الصواريخ الاعتراضية لنظام "باتريوت"، ونحو 30% من صواريخ "توماهوك" الجوالة الأمريكية، وذلك خلال الصراع مع إيران.

وحذر الخبراء من أن استمرار الحرب بنفس الوتيرة قد يؤدي إلى مزيد من الاستنزاف لهذه المخزونات، مما قد يرفع بشكل كبير من المخاطر العسكرية التي تواجهها الولايات المتحدة في مواجهة التهديدات المستقبلية المحتملة.

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