تكریم المشاركين والفائزين بمسابقة (ليالِ عشر) الإلكترونية في محافظة المثنى بالعراق



وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ كرم المجمعُ العلميُّ للقرآن الكريم في العتبة العبّاسية المقدّسة، المشاركين والفائزين في مسابقة (ليالِ عشر) الإلكترونية الخاصة بحفظ سورة الفجر وزيارة عاشوراء وفهمهما، في محافظة المثنّى.

ونظّم التكريم معهدُ القرآن الكريم في المثنّى التابع للمجمع؛ تثمينًا لجهودهم، وتشجيعًا لهم على مواصلة التفاعل مع البرامج والمسابقات التي تسهم في ترسيخ الثقافة القرآنية وتعزيز الارتباط بمدرسة أهل البيت (عليهم السلام).

واستُهِلّت الفعالية بتلاوةٍ عطرةٍ بصوت القارئ حسين علي، أعقبتها كلمةٌ للمعهد ألقاها السيد محمد آل بهية، أكَّد فيها أهمية المسابقات القرآنية في تنمية الوعي الديني، وتحفيز الناشئة والشباب على حفظ كتاب الله تعالى والتدبر في معارفه، فضلًا عن فقرة لاستعراض مهارات طلبة حفظ القرآن الكريم قدَّمها السيد محمود هاشم.

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