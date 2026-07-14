مسؤول يمني يشكر إيران على "كسر الحصار الجوي" وإعادة المواطنين العالقين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعرب عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" اليمنية عن شكره لإيران على تجاوزها للحصار الجوي المفروض على اليمن. ووفقاً لقناة "المسيرة" اليمنية، قال عبد الملك العجري -عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله- تعليقاً على وصول طائرة إيرانية إلى بلاده في تحدٍ للحصار الجوي: "نعرب عن امتناننا وتقديرنا للمبادرة الشجاعة والإنسانية التي قامت بها الجمهورية الإسلامية لإعادة اليمنيين العالقين في الخارج، بمن فيهم الجرحى والمرضى".

كما شكر إيران على "كسر الحصار الجائر الذي يفرضه النظام السعودي على المطارات والموانئ اليمنية". وأشار المسؤول اليمني إلى أن السعودية فرضت حصاراً جائراً على المطارات والموانئ اليمنية دون أي مبرر، متجاهلةً علاقات الجوار والمبادئ الإنسانية والأخلاقية. وفي غضون ذلك، أصدرت وزارة الخارجية اليمنية بياناً أشادت فيه بخطوة إيران لكسر الحصار الجوي المفروض على مطار صنعاء. وجاء في البيان: "نشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على موقفها الشجاع والمهم في كسر الحصار عن مطار صنعاء الدولي.إن هذه الخطوة الإنسانية التي قامت بها إيران تستحق الاحترام والتقدير وستظل محفورة في ذاكرة اليمنيين؛ ولن ينسى الشعب اليمني المواقف المبدئية والإنسانية للجمهورية الإسلامية الإيرانية". كما صرحت وزارة الخارجية اليمنية بأنه "سيتم اتخاذ العديد من الخطوات العملية استناداً إلى الموقف الإيراني، وذلك لتعزيز الروابط الأخوية القائمة على الإيمان المشترك وتطوير مجالات التعاون في شتى الميادين".