أمريكيون شاركوا في مراسم تشييع الشهيد السيد الخامنئي.. حضورهم اثار غضبا في واشنطن

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ لم تكن مراسم تشييع الجثمان الطاهر للإمام الشهيد السيد "علي الخامنئي"حدثا إيرانيا خالصا، فوسط الحشود التي شاركت في مراسم امتدت ستة أيام وشملت عدة مدن، وحتى في دول اسلامية قريبة وبعيدة، برز حضور لافت لمؤثرين ومدونين أجانب، بينهم أمريكيون جاؤوا إلى إيران لإظهار التضامن معها والدفاع عنها في مواجهة أمريكا والكيان الصهيوني عدو الدول الاسلامية.

ونقلت صحيفة تايمز البريطانية عن رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية الإيرانية، محمد مهدي إيماني بور، قوله لوكالة تسنيم إن نحو 400 مدون ومؤثر أجنبي حضروا إلى إيران للمشاركة في مراسم التشييع التاريخية التي أقيمت في جمهورية إيران الاسلامية.

ومن بين الحاضرين، برزت شخصيات أمريكية تملك حضورا واسعا على منصات التواصل.

من هينكل إلى هيلالي

كان جاكسون هينكل أبرز هؤلاء، فقد ظهر المؤثر الأمريكي، البالغ 26 عاما، على منصة في ساحة بطهران، وهو يقود هتافات بالإنجليزية تقول: "لتسقط الولايات المتحدة.. لتسقط الصهيونية"، ويحمل راية حمراء، وفق تسجيلات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

الناشط الأمريكي جاكسون هينكل أثناء مشاركته في مراسم تشييع خامنئي (مواقع التواصل)

وتقول "تايمز" إن هينكل يروج لمواقف مؤيدة لروسيا وإيران أمام نحو 3.8 ملايين متابع على منصة إكس، وإنه قال عام 2025 إنه يقيم في موسكو.

كما حضر أيضا كريستوفر هيلالي، وهو مدرس دراسات اجتماعية ومسؤول منتخب في ولاية فيرمونت، لكنه يقيم في موسكو كذلك.

وقال هيلالي لشبكة "سي إن إن": "كان من المهم جدا أن أكون هنا في وقت حرج، لإظهار تضامني والمساعدة في بناء وحدة الشعب الإيراني والأمة الإيرانية في مواجهة الإمبريالية الأمريكية والصهيونية".

الناشط الأمريكي كريستوفر هيلالي من صفحته على "إكس"

كالا والش

ومن بين الحاضرين أيضا الناشطة الأمريكية كالا والش، التي سبق أن تطوعت في الحملة الرئاسية للسيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، وظهرت خلال السنوات الأخيرة في مواقف مؤيدة لإيران ومناهضة للسياسة الأمريكية، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" .

الناشطة الأمريكية كالا والش، ظهرت خلال السنوات الأخيرة في مواقف مؤيدة لإيران ومناهضة للسياسة الأمريكية

وظهرت والش في طهران مرتدية الحجاب، وقالت لقناة "برس تي في" الإيرانية إن الراحل الإمام الشهيد السيد الخامنئي كان "قائدا لكل شعوب العالم التي تناضل ضد الإمبريالية والغطرسة والصهيونية والإبادة".

وأضافت: "بالنسبة لي، كان أعظم قائد مناهض للإمبريالية عاش خلال حياتي".

كما حضر الصحفي الأمريكي ماكس بلومنثال، مؤسس موقع "غرايزون" ، ووصف الجنازة بأنها "الأكبر في التاريخ"، بحسب "تايمز".

وشمل الحضور شخصيات بريطانية، بينها بشرى شيخ، التي قالت إن وجودها كان "شرفا لتغطية هذه اللحظة التاريخية في إيران"، وسكينة داتو التي تحدثت عن أجواء من "الحزن والغضب والتحدي" في طهران.

وأثار ظهور الأمريكيين في الجنازة غضبا في أوساط مقربة من الرئيس دونالد ترامب. وذكرت "تايمز" أن سيباستيان غوركا، نائب مساعد الرئيس، أعاد نشر تعليق يشير إلى قانون الخيانة الأمريكي، وسط دعوات إلى محاكمة المشاركين عند عودتهم.

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