نشطاء دوليون يشاركون في مراسم بساو باولو لإحياء ذكرى القائد الثوري الشهيد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ استضافت مدينة ساو باولو في البرازيل مراسم تأبين وجنازة رمزية للقائد الشهيد للثورة الإسلامية، بحضور شرائح اجتماعية متنوعة ونشطاء دوليين. وقد جمع اللقاء مشاركين من البرازيل وأفغانستان وإيران ولبنان وفلسطين والعراق، حيث أشادوا بالمكانة الرفيعة للقائد الشهيد وجددوا تضامنهم مع مبادئ "محور المقاومة". كان المتحدث الأول تياغو أفولا، عضو "أسطول الصمود العالمي" (Global Samoud Fleet)، والذي سُجن ثلاث مرات في غزة وفلسطين المحتلة؛ حيث أوضح أهمية مكانة القائد الشهيد وقرأ مقتطفات من رسالة آية الله الخامنئي إلى شباب العالم، واصفاً تأثيرها العميق على الجماهير الدولية وعلى نفسه شخصياً.

تلا ذلك كلمة ألقاها الكاتب والصحفي البرازيلي المعروف برونو ألتمان، الذي وصف القائد الشهيد بأنه "أهم وأعظم قائد مناهض للإمبريالية في العالم"، مؤكداً أن ألم الشعب الإيراني هو ألم عالمي، وأن استشهاد هذا القائد العظيم يمثل خسارة لا تُعوّض، ليس لإيران فحسب، بل لجميع الحركات المناهضة للهيمنة حول العالم. وتضمن الجانب الفني من المراسم معرضاً للصور يبرز المشاهد المهيبة لجنازة القائد الشهيد في مصلى طهران؛ وقد نالت الصور -التي التقطها المصور الإيراني عارف فتحي أكبري- استحسان الحضور.

كما عُرض فيلم قصير من إنتاج المركز الفني لمؤسسة "الرسالة" يتناول حياة وشخصية القائد الشهيد وآية الله الخامنئي. وعلى هامش الفعالية، تم الكشف عن عملين مكتوبين قيّمين: "الثورة الإسلامية في إيران: بعد 40 عاماً" (استناداً إلى بيان المرحلة الثانية للثورة) "مريم وعيسى في أقوال القائد الشهيد الإيراني" واختُتمت هذه المراسم الروحية بمسيرة جنائزية رمزية تجسيداً للعهد والولاء لمبادئ القائد الشهيد، تلاها مجلس عزاء.