محاور المؤتمر العلمي الخامس لإحياء تراث أمير المؤمنين (عليه السلام)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ سيقيم المؤتمر مركز المرايا للدراسات والإعلام بالتعاون مع العتبة العباسية المقدسة، ويشرف عليه المركز، وجمعية العميد العلمية والفكرية، وجامعتا العميد والكفيل، وأمانة مسجد الكوفة، وجامعة الكوفة متمثّلة بعدد من كلياتها، ومركز دراسات الكوفة، إضافةً إلى مؤسسة بحر العلوم الخيرية، ومركز العميد الدولي للبحوث والدراسات، ومركز الكفيل للترجمة.

وسيُعقد المؤتمر تحت شعار: (عدالة الإمام علي (عليه السَّلام) مشروع حياة صالح لكل زمان) وبعنوان: (تراثُ الإمام علي (عليه السَّلام) مرجعيَّةُ العدالةِ في عالمٍ متغيّر مقاربات فقهية وقانونية لمستجدات الحياة المعاصرة) للمدّة من 10-11/ نيسان/ 2027م - الموافق 3-4/ ذي القعدة/ 1448هـ.

وفيما يخصّ محاور المؤتمر فهي بحسب الآتي:

المحور الأوَّل: المحور التشريعي والجنائي

-يركز هذا المحور على استنباط القواعد الجنائيَّة والوقائيَّة لمواجهة الجريمة الحديثة:

• القواعد الفقهيَّة التأسيسيَّة: دراسة القواعد الفقهيَّة عند أمير المؤمنين (عليه السَّلام) ومدى قابليتها للتطبيق على مستجدات الجرائم الإلكترونية والسيبرانيَّة.

• حرمة الخصوصيَّة الرقميَّة: قراءة تأصيليَّة في مفاهيم «حرمة البيوت» و «الأسرار» عند أمير المؤمنين (عليه السَّلام) كإطار قانوني لحماية البيانات الشخصيَّة وحقوق الأفراد في الفضاء السيبراني.

• فلسفة العقاب: دراسة مقارنة بين مفهومي «الردع» و«الإصلاح» في الفكر الجنائي لدى أمير المؤمنين (عليه السَّلام) وإسقاطهما على العقوبات المستحدثة في القوانين المعاصرة.

المحور الثاني: المحور الاقتصادي والتجاري

-يُعنى هذا المحور بضبط المعاملات الماليَّة الحديثة على وفق ميزان العدالة العلويَّة:

• حوكمة الأسواق الناشئة: ضوابط السوق في تراث أمير المؤمنين (عليه السَّلام) وآليات تنظيم التجارة الرقميَّة لضمان الشفافيَّة والعدالة.

• أخلاقيات الاقتصاد المعولم: استراتيجيات مكافحة الغشّ، الاحتكار، والتلاعب بالأسعار في ظلِّ تداخل المصالح الدوليَّة والاقتصاد المفتوح.

• تحدِّيات المال الرقمي: التأصيل الفقهي للعملات الرقميَّة والعقود الذكيَّة استنادًا على قواعد المعاملات والالتزامات في تراث أمير المؤمنين (عليه السَّلام).

المحور الثالث: المحور الدولي والحقوقي

-يبحث هذا المحور في القواعد الناظمة للعلاقات بين الدول والأفراد:

• دبلوماسيَّة السلم والمعاهدات: سيرة الإمام علي (عليه السَّلام) في إدارة السلم والحرب والالتزام بالعهود كنموذج رائد لتطوير القانون الدولي والعلاقات الدبلوماسيَّة الحديثة.

• المواطنة والعدالة الاجتماعيَّة: حقوق «الآخر» وضمانات التعايش في المجتمعات المتعددة الثقافات على وفق رؤية الإمام علي (عليه السَّلام) والمتمثلة بمقولته الشهيرة: ((إمّا أخ لك في الدين، وإمّا نظير لك في الخلق)).

• النزاهة والمواطنة الرقميَّة: آليات الرقابة الإداريَّة ومكافحة الفساد في ضوء العهد العلوي لمالك الأشتر (رضوان الله عليه)، وتطبيقاتها في تعزيز الحوكمة الإلكترونيَّة والشفافيَّة المؤسسيَّة..

المحور الرابع: محور الذكاء الاصطناعي

يسعى إلى استحضار مبادئ العدالة العلوية وتطبيقها على تحدِّيات العصر الرقمي.

• صياغة ميثاق أخلاقي للتقنيات الناشئة مستمد من مبدأ «المسؤوليَّة الفرديَّة والاجتماعيَّة» في تراث أمير المؤمنين (عليه السَّلام).

• مواجهة التحيُّز الرقمي وضمان الإنصاف في الأنظمة الذكيَّة؛ قراءة في العهد العلوي لمالك الأشتر (رضوان الله عليه) حول «اختيار الأعوان» وتطبيقها على خوارزميَّات صنع القرار.

• حدود التدخُّل التقني في حياة البشر؛ دراسة في مفهوم «الكرامة الإنسانيَّة» وتجلياتها في تراث أمير المؤمنين (عليه السَّلام) لمواجهة التنميط الرقمي.

• المسؤوليَّة المعرفيَّة في الفضاء الرقمي: مواجهة «التضليل المعلوماتي» و«تزييف الوعي» انطلاقًا من منهج أمير المؤمنين (عليه السَّلام) في التثبت والصدق والمواجهة الفكريَّة.

أمّا شروط المشاركة فهي:

-أن يكون البحث ملتزمًا بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها عالميًّا ومكتوبًا بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية.

-يُقدَّم ملخص البحث باللغتين العربية والانجليزية وإرساله على وَفقِ الاستمارة المخصَّصة لاستلام الملخصات والبحوث.

-يُقدَّم البحث إلكترونيًّا بقياس A4 بحدود 15-30 صفحة، بخط Simplified Arabic وبحجم 14، وإرساله على وفق الاستمارة المخصَّصة لاستلام الملخصات والبحوث.

-يرجى الالتزام بالكتابة في موضوع المؤتمر الرئيس ومحاوره المعلنة وتحديد المحور الذي يكتب فيه الباحث عند إرساله البحث.

-يشترط أن لا يكون البحث قد قُدِّم أو قيد التقديم في أي مؤتمر أو مجلة أو جهات علمية أخرى، ويخضع لفحص الاستلال على وفق ضوابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتعليماتها، ويقدم الباحث تعهدًا خطيَّا بتحمل المسؤولية الكاملة في حال الإخلال بذلك.

-لا يُسمح للباحث بسحب بحثه بعد قبوله للمشاركة لأي سبب كان.

-يلتزم الباحث بإجراءات التحكيم العلمي والردّ على ملاحظات المحكّمين خلال المدّة الزمنية المحددة من لدُن اللجنتين العلمية والتحضيرية، ويُعدّ الامتناع عن الرد من دون عذر مقبول انسحابًا ضمنيًّا.

-تختار اللجنة العلميَّة بحوثًا للإلقاء على وفق أسسٍ علميَّة، وهذه البحوث سيتكفَّل المؤتمر بالإقامة والضيافة لأصحابها فقط.

-يتمّ نشر الأبحاث المقبولة في إصدار خاص بأعمال المؤتمر.

-نبدأ باستلام الملخصات في 10 /7 /2026م، وآخر موعد لاستلام البحوث كاملة 1 /2 /2027م.

-ترسل البحوث وملخصاتها إلى الرابط:

https://forms.gle/Ki5P8cx5jKz8yznw7

- يعقد المؤتمر في النجف الأشرف على قاعة الشيخ الطوسي في معهد العلمين للدراسات العليا للمدّة من 10-11 /نيسان /2027م- الموافق 3-4/ذي القعدة/1448 هـ.

- يمكن التواصل مع جمعيَّة العميد العلميَّة والفكريَّة على برنامجي التليجرام والفايبر على الرقم الآتي: 07602323337

أو عبر أرقام التواصل الخاصة بمركز المرايا للدراسات والإعلام.

07827816452 - 07726453771

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