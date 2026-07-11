تشييع القائد الشهيد؛ والبيعة العملية للأمة مع القيادة الجديدة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أوضح الدكتور سعيد جازاري، رئيس جامعة أهل البيت (ع) الدولية، في مقال نشره، أن الحشود المليونية التي شاركت في التشييع من داخل إيران وخارجها لم تكن مجرد وداع لقائد، بل مثلت تجديدًا عمليًا للبيعة والولاء للقيادة الجديدة، مؤكدًا أن هذا الحضور الشعبي يعبر عن الثقة بشرعية القيادة الجديدة وقدرتها على مواصلة مسيرة الثورة.

وأضاف أن المجتمع الإيراني يعلّق آمالًا كبيرة على القيادة الجديدة في إدارة شؤون البلاد، وتعزيز وحدة الأمة، ومواصلة النهج القائم على الحكمة والعدالة وخدمة الشعب.

وأشار إلى أن هذا الحضور الجماهيري لم يكن نتيجة ترتيبات رسمية، بل جاء تعبيرًا عفويًا عن المحبة والوفاء للقائد الشهيد، ودليلًا على استمرار الالتفاف الشعبي حول مبادئ الثورة الإسلامية.

وفي ختام مقاله، أعرب جازاري عن ثقته بقدرة القيادة الجديدة، بما تمتلكه من خبرة ورؤية، على قيادة البلاد وسط التحديات الإقليمية والدولية، ومواصلة بناء الحضارة الإسلامية وتعزيز قيم التوحيد والعدالة والكرامة الإنسانية.

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