الآلاف في كارغيل بالهند ينظمون موكب جنازة رمزياً للإمام خامنئي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ شهدت منطقة "كارغيل" في الهند، يوم الخميس، مسيرة حداد رمزية حاشدة حملت عنوان "وداعاً للإمام خامنئي". وشارك في المسيرة الآلاف من الرجال والنساء والأطفال القادمين من مختلف أنحاء مقاطعة كارغيل. انطلقت المسيرة -التي نظمتها "مؤسسة الإمام الخميني التذكارية" (IKMT) في كارغيل- من ساحة "زنابيا تشوك"، وسارت عبر السوق الرئيسي لتختتم فعالياتها في "حديقة الحسيني"، حيث أقيم برنامج ختامي للمناسبة.

وعبّر المشاركون خلال المسيرة عن حزنهم من خلال لطم الصدور، وإنشاد المراثي والقصائد الحزينة، وهتاف شعارات تندد بالولايات المتحدة وإسرائيل. كما حمل المشاركون نعوشاً رمزية ترمز للإمام خامنئي ولأفراد عائلته الذين نالوا الشهادة. ووفقاً للمنظمين، تُعد هذه المسيرة واحدة من أكبر التجمعات العامة من نوعها في مقاطعة كارغيل، وقد عكست مشاعر الحب والاحترام العميق والتضامن التي يكنّها السكان للإمام خامنئي وللنظام الإسلامي الذي يمثله. وفي الكلمات التي ألقيت أمام الحشود في "حديقة الحسيني"، أشاد المتحدثون بسيرة الإمام خامنئي وقيادته وإرثه، مسلطين الضوء على التزامه الراسخ بالعدالة والكرامة ووحدة الأمة الإسلامية، كما دعوا المؤمنين إلى التمسك بالوحدة والالتزام بهذه المبادئ السامية.

وخلال البرنامج الختامي، جدد المشاركون بيعتهم لقائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد مجتبى خامنئي، باعتباره القائد القادم للأمة الإسلامية، وأكدوا مجدداً التزامهم بمبادئ الوحدة والعدالة ومقاومة الظلم ونصرة المظلومين. وأعرب المنظمون عن خالص شكرهم وامتنانهم لأهالي كارغيل على مشاركتهم الكبيرة والواسعة، كما شكروا المتطوعين والإدارة المحلية وجميع الجهات المعنية على تعاونهم في ضمان سير المسيرة بشكل سلمي ومنظم.