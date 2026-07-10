السفير الإيراني يقدم شكره للعراق حكومةً وشعباً على التشييع المهيب للإمام الشهيد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعرب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى بغداد، محمد كاظم آل صادق، عن خالص شكره وتقديره للسلطات العراقية وشيوخ العشائر والعلماء ورجال الدين وجميع أبناء الشعب العراقي على مشاركتهم الواسعة والتاريخية في مراسم التشييع المهيبة للجثمان الطاهر للإمام الشهيد.

وقال آل صادق إن هذه المناسبة جسّدت بأوضح صورة معاني الوحدة والأخوّة بين الشعبين العراقي والإيراني، وعكست عمق الروابط التي تجمع البلدين.

وأضاف أنه، تقديراً للمواقف المشرفة للشعب العراقي، يرى من واجبه الإشادة بالدور البارز والمشاركة الفاعلة للمراجع الدينية العليا والعتبات المقدسة في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، فضلاً عن الأجهزة الأمنية العراقية التي أسهمت في تنظيم مراسم التشييع وتأمينها.

وأكد السفير الإيراني تقديره لهذه الجهود التي ساعدت على إنجاح مراسم التشييع المهيبة للجثمان الطاهر للقائد الشهيد على الأراضي العراقية.

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