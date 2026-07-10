البدء بأعمال تصنيع باب الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ شرعت ملاكات قسم صناعة شبابيك الأضرحة الشريفة وأبوابها في العتبة العباسية المقدسة بأعمال تصنيع باب الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) لتثبيته في حرم مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام).

وقال رئيس القسم السيد ناظم الغرابي، إنّ "ملاكاتنا الحرفية شرعت بالمراحل الأولى من أعمال صناعة باب الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية لضمان الدقة والاتقان في إنجازه بصورة كاملة، مما يعكس الهوية الإسلامية الأصيلة ويجسد الإرث الفني والمعماري للعتبة المقدسة".

وأضاف، أنّ "الباب سيُثبت في حرم مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) ويبلغ ارتفاعه 2.58 متر، وعرضه 1.975 متر، وسيُصنع من معدن النحاس بالكامل، لطلائه بمادة الذهب الخالص بما ينسجم مع قدسية المرقد الشريف ومكانته".

وبيّن الغرابي، أنّ "المرحلة الأولى شملت طرق الباب باستخدام الأدوات اليدوية البسيطة، بعد ذلك تُجرى المراحل المتبقية من العمل وفق الخطة الزمنية المعتمدة لإنجاز الباب وتثبيته في موقعه المخصص مقابل باب الإمام الحسين (عليه السلام) في الحرم الطاهر".

........

انتهى/ 278



