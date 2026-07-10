إصدار العدد العاشر من مجلة (نبينا) العلمية المحكمة + رابط التحميل

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أصدر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة العدد العاشر من مجلة (نبينا)، وهي مجلة علمية نصف سنوية محكمة تعنى بالسيرة النبوية وأدبياتها، تصدر بثلاث لغات.

وتتولى دار الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) التابعة للقسم الإشراف على إصدار المجلة، في إطار جهودها الرامية إلى دعم الدراسات الأكاديمية المتخصصة في السيرة النبوية ونشر المعرفة العلمية الرصينة.

وتضمن العدد الجديد مجموعة من البحوث والدراسات العلمية التي تناولت موضوعات متنوعة، من بينها صورة السيرة النبوية في كتابات المستشرقين، والإفادة من وسائل الإعلام الرقمية في تمثل السيرة النبوية، فضلًا عن حضور النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) في الشعر المسيحي والشعر الأندلسي.

وتأتي المجلة ضمن الإصدارات العلمية المحكمة التي يشرف عليها قسم الشؤون الفكرية والثقافية، وتسعى إلى إثراء المكتبة الإسلامية والإنسانية بالدراسات الرصينة، وتعزيز البحث العلمي في مختلف القضايا المرتبطة بالسيرة النبوية الشريفة.

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