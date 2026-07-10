تمديد موعد استلام مشاركات مسابقة البُردة للقصيدة العمودية (الدورة الثالثة)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعلن قسمُ الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العبّاسية المقدّسة، تمديد مدّة المشاركة في مسابقة البُردة للقصيدة العمودية (الدورة الثالثة)، بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عددٍ من الشعراء لإنجاز أعمالهم الشِعريّة وتقديمها.

وتُنظَّم المسابقةُ بإشراف دار الرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله) التابعة للقسم، ضمن جهودها الرامية إلى دعم الحركة الأدبية، وتشجيع الإبداع في مجال الشعر الذي يُعنى بالسيرة النبوية الشريفة.

وسيكون آخر موعدٍ لاستلام المشاركات يوم 16/5/2027، فيما دعا القسم جميع الشعراء والراغبين بالمشاركة إلى اغتنام فرصة التمديد، والمساهمة في إثراء هذه المسابقة الأدبية التي تُعنى بالسيرة النبوية الشريفة.

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