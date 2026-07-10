برعاية قائد الثورة الاسلامية.. إقامة مجلس تأبين الإمام الشهيد في مدينة قم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ ستقام مراسم تأبين الإمام الشهيد برعاية قائد الثورة الإسلامية، في رحاب السيدة المعصومة (ع).

وستُقام مراسم تأبين الإمام المجاهد الشهيد، بدعوة من قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي، مساء الجمعة (10 تموز/يوليو، عقب صلاتي المغرب والعشاء، في رواق الإمام الخميني (رض) داخل الحرم المطهر للسيدة فاطمة المعصومة (سلام الله عليها) بمدينة قم المقدسة.

ووري الجثمان الطاهر لإمام الثورة الشهيد وأفراد أسرته الشهداء الثرى، بعد مراسم التشييع المهيبة وإقامة صلاة الجنازة، في رواق دار الذكر قرب الروضة المنوّرة، ليستقر في الموضع ذاته الذي ظلّ لسنوات شاهداً على خطواته المفعمة بالأدب والعشق الإلهي وهو يتوجّه إلى الحضرة الرضوية المباركة.

وكانت صلاة الجنازة على جثمان الشهيد «سيد شهداء إيران» والمرجع الديني الأعلى للشيعة في العالم، سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي، قد أقيمت بإمامة نجله الأكبر آية الله الحاج السيد مصطفى الحسيني الخامنئي، وذلك في الحرم المطهر للإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام).

وشهدت مدينة مشهد، الخميس، مراسم تشييع مهيبة لقائد الثورة الإسلامية الشهيد وأفراد أسرته الشهداء، وسط مشاركة حاشدة من المعزّين والزائرين الذين توافدوا من مختلف أنحاء البلاد لتوديع الراحل.

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