جثمان الشهيد السيد الخامنئي الطاهر يوارى الثرى في جوار الإمام الرضا (ع) بمدينة مشهد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ ووري الجثمان الطاهر لإمام الثورة الشهيد وأفراد أسرته الشهداء الثرى، بعد مراسم التشييع المهيبة وإقامة صلاة الجنازة، في رواق دار الذكر قرب الروضة المنوّرة.

ووري الجثمان الطاهر لإمام الثورة الشهيد وأفراد أسرته الشهداء الثرى، بعد مراسم التشييع المهيبة وإقامة صلاة الجنازة، في رواق دار الذكر قرب الروضة المنوّرة، ليستقر في الموضع ذاته الذي ظلّ لسنوات شاهداً على خطواته المفعمة بالأدب والعشق الإلهي وهو يتوجّه إلى الحضرة الرضوية المباركة.

كما ستُقام مراسم تأبين الإمام المجاهد الشهيد، بدعوة من قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي، مساء الجمعة (10 تموز/يوليو، عقب صلاتي المغرب والعشاء، في رواق الإمام الخميني (رضوان الله عليه) داخل الحرم المطهر للسيدة فاطمة المعصومة (سلام الله عليها) بمدينة قم المقدسة.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الشهيد «سيد شهداء إيران» والمرجع الديني الأعلى للشيعة في العالم، سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي، بإمامة نجله الأكبر آية الله الحاج السيد مصطفى الحسيني الخامنئي، وذلك في الحرم المطهر للإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام).

وشهدت مدينة مشهد، الخميس، مراسم تشييع مهيبة لقائد الثورة الإسلامية الشهيد وأفراد أسرته الشهداء، وسط مشاركة حاشدة من المعزّين والزائرين الذين توافدوا من مختلف أنحاء البلاد لتوديع الراحل.

ووصل الجثمان الطاهر للقائد الشهيد، برفقة أفراد أسرته، إلى حرم الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام)، حيث أُقيمت مراسم صلاة الجنازة عليه في صحن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله)، بحضور جماهير غفيرة من المشيّعين.

وعقب الصلاة، انطلقت مراسم التشييع داخل الحرم الرضوي المطهر، حيث حمل المشيّعون الجثمان على الأكتاف في مشهد طغت عليه أجواء الحزن والتأثر.

واختُتمت مراسم التشييع التاريخية بعد مرافقة الجموع المليونية للجثمان حتى العتبة الرضوية المقدسة، فيما سجّل أهالي مشهد والزائرون لحظات وداع مؤثرة لقائدهم الشهيد بعيون دامعة وقلوب يعتصرها الأسى.

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