النجل الأكبر للشهيد السيد "علي الخامنئي" يؤم المصلين على جنازته الطاهرة بحرم الإمام الرضا(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أقيمت صلاة الجنازة على جثمان الشهيد «سيد شهداء إيران» والمرجع الديني الأعلى للشيعة في العالم، سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي.

وأقیمت صلاة الجنازة على جثمان الشهيد «سيد شهداء إيران» والمرجع الديني الأعلى للشيعة في العالم، سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي، بإمامة نجله الأكبر آية الله الحاج السيد مصطفى الحسيني الخامنئي، وذلك في الحرم المطهر للإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام).

وشهدت مدينة مشهد، اليوم، مراسم تشييع مهيبة لقائد الثورة الإسلامية الشهيد وأفراد أسرته الشهداء، وسط مشاركة حاشدة من المعزّين والزائرين الذين توافدوا من مختلف أنحاء البلاد لتوديع الراحل.

ووصل الجثمان الطاهر للقائد الشهيد، برفقة أفراد أسرته، إلى حرم الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام)، حيث أُقيمت مراسم صلاة الجنازة عليه في صحن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله)، بحضور جماهير غفيرة من المشيّعين.

وعقب الصلاة، انطلقت مراسم التشييع داخل الحرم الرضوي المطهر، حيث حمل المشيّعون الجثمان على الأكتاف في مشهد طغت عليه أجواء الحزن والتأثر.

واختُتمت مراسم التشييع التاريخية بعد مرافقة الجموع المليونية للجثمان حتى العتبة الرضوية المقدسة، فيما سجّل أهالي مشهد والزائرون لحظات وداع مؤثرة لقائدهم الشهيد بعيون دامعة وقلوب يعتصرها الأسى.

ومن المقرر أن يُوارى الجثمان الطاهر الثرى في رواق دار الذكر بالعتبة الرضوية المقدسة، بالقرب من الروضة المنوّرة للإمام الرضا (عليه السلام)، إلى جانب أفراد أسرته الشهداء.

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