مدينة مشهد المحطة الأخيرة للتشييع التاريخي للإمام الشهيد.. دفن الجثمان الطاهر بجوار الإمام الرضا(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ اختُتمت مراسم التشييع التاريخي لإمام الأمة الشهيد وأفراد أسرته الشهداء، بعد أن رافقته الجموع المليونية من المعزّين وصولاً إلى العتبة الرضوية المقدسة.

وسجّل أهالي مدينة مشهد والزائرون القادمون من مختلف أنحاء البلاد، بعيون دامعة وقلوب مثقلة بالحزن، لحظة وداع خالدة لقائدهم الشهيد.

ومن المقرر أن يُوارى الجثمان الطاهر لإمام المقاومة الشهيد الثرى بعد قليل بجوار المرقد الملكي للإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام).

رواق دار الذكر.. مكان مواراة جثمان قائد الثورة الشهيد الثرى

ويوارى الجثمان الطاهر لقائد الثورة الشهيد وأفراد أسرته الشهداء الثرى، بعد مراسم التشييع وإقامة صلاة الجنازة، في رواق دار الذكر بالعتبة الرضوية المقدسة، بالقرب من الروضة المنوّرة.

وكان ممثل مدينة مشهد في مجلس الشورى الإسلامي، قد قال إن ساحات مرقد الإمام الرضا (عليه السلام) امتلأت بالكامل بالتزامن مع إقامة مراسم تشييع جثمان قائد الثورة الشهيد في شوارع مشهد، وإن طاقتها الاستيعابية اكتملت.

وأوضح أن الجثامين قطعت جزءاً من الطريق وسط مرافقة المواطنين، ثم نقلت في مرحلة لاحقة بواسطة مروحية إلى العتبة الرضوية.

وبعد وصول الجثامين إلى الحرم، تُقام صلاة الجنازة في صحن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) بإمامة آية الله نوري همداني على جثمان قائد الثورة الشهيد وأفراد أسرته، كما ستُجرى مراسم مواراة الثرى في رواق دار الذكر بحضور أسرة إمام الثورة الشهيد.

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