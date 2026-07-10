لقد شكّل التشييع المهيب للقائد الشهيد محطة مفصلية كشفت عن أصالة الشعب العراقي وعمق وعيه وثب

وفقا لما أفادته وکالة أنباء أهل البیت (ع) -ابنا- أصدر مجمع العالمي لأهل البیت بیاناً عن التشییع المهیب للقائد آیة الله العظمی الشهيد السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه في العراق.

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

لقد شكّل التشييع المهيب للقائد المعظّم ایة الله العظمى الشهيد السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه محطة مفصلية كشفت عن أصالة الشعب العراقي وعمق وعيه وثباته على المبادئ التي يؤمن بها وأثبتت أن الهوية الإيمانية المتجذرة في هذا البلد عصية على الاقتلاع مهما اشتدت حملات التضليل والتشويه.

وقد سجّل العراقيون بحضورهم الجماهيري المليوني الواعي موقفاً تاريخياً تجاوز حدود الجغرافيا وبعثوا برسالة واضحة إلى العالم مفادها أن أُمة الإسلام الأصيل مهما تعددت أوطانها تبقى أُمة واحدة في مبادئها وقضاياها الكبرى وأن محاولات تفتيتها وعزلها عن قياداتها ورموزها قد باءت بالفشل أمام وعي الشعوب وثباتها.

كما أكد هذا الحضور الجماهيري المهيب عمق ارتباط أبناء العراق بالمرجعية الدينية الرشيدة وتمسكهم بخطها الأصيل ووفاءهم لنهجها في صيانة الدين والأمة كما أكد فشل الحرب الناعمة التي شنتها أمريكا والكيان الصهيوني وشاركت فيها بعض الأنظمة الخليجية وسُخِّرت لها إمكانات إعلامية وثقافية وسياسية هائلة في محاولة لإضعاف هوية الأمة وقطع صلتها بقيمها ورموزها وقياداتها.

ويتقدم مجمع أهل البيت (عليهم السلام) في العراق بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى أبناء الشعب العراقي الأبي الذين لبّوا نداء الوفاء، واحتشدوا بحضور مهيب وواع فصنعوا مشهداً تاريخياً خالداً سيبقى شاهداً على رسوخ الإيمان وصدق الانتماء وعمق الارتباط بقضايا الأمة ورموزها.

كما يتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع الهيئات والمؤسسات والمواكب والشخصيات والجهات التي أسهمت في إنجاح هذا التشييع التاريخي سائلين الله تعالى أن يتقبل جهودهم ويبارك مساعيهم ويجعلها في ميزان حسناتهم.

وإذ يحيّي مجمع أهل البيت (عليهم السلام) أبناء العراق الأوفياء الذين صنعوا هذا المشهد المشرف فإنه يدعو إلى مواصلة ترسيخ الوعي وتعزيز البصيرة وصيانة الهوية الإسلامية الأصيلة؛ لأن معركة الوعي لا تقل أهمية عن سائر ميادين المواجهة ولأن الأمة التي تعرف طريقها لا تهزمها حملات التضليل ولا تنال منها مشاريع الهيمنة والاستكبار.

﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

مجمع أهل البيت (عليهم السلام)

العراق 8 / 7 / 2026