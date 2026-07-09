ليس للأجانب أي نصيب في هذا البلد ومضيق هرمز

وفقا لما أفادته وکالة أنباء أهل البیت (ع) - ابنا - نقلاً عن وكالة "سباه نيوز"، أصدرت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي -معربةً عن تقديرها لمشاركة عشرات الملايين من أبناء الأمة الواعية والمتحمسة في مراسم تشييع قائدهم الشهيد في إيران والعراق- تحذيراً الیوم (الخمیس) جاء فيه: "نؤكد مجدداً أنه لا مكان للأجانب في هذا البلد أو في مضيق هرمز؛ إذ إن المغامرات التي يقدم عليها الجيش الأمريكي الإرهابي والتدخل في تحديد مسارات الملاحة لن تقابل برد ساحق من جانبنا فحسب، بل ستؤدي أيضاً إلى عرقلة جدية لمسار إعادة الفتح التدريجي، وتعريض مصالح الدول التي تستخدم مضيق هرمز لمخاطر جسيمة".

نص هذه البیان كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام على الأمة الإسلامية البصيرة الغيورة، التي أظهرت - من خلال حضورها الباهر ومواكب الجنازة التي شارك فيها عشرات الملايين لقائدها الشهيد في إيران والعراق - أن هذا هو عصر نهاية ظلم القوى العظمى، وأن هذا القرن هو عصر انتصار إرادة الأمم. والسلام على أبطال الإسلام الشجعان، الذين برهنوا، بردهم القاطع على عدوان الجيش الأمريكي القاتل للأطفال، أن نتيجة المعركة لا تُحسم بكثرة الأسلحة، بل بقوة الإيمان.

من خلال بسط السيطرة على مضيق هرمز وضمان أمنه على مدار الأسبوعين الماضيين وإعادة فتحه تدريجياً، استعادت الأطراف المتحاربة القدرة على حركة المرور لتصل إلى نحو 50 في المائة من مستويات ما قبل الحرب؛ وهي تعمل حالياً على زيادة هذه القدرة لتشمل السفن التي تحصل على تصريح من القوة البحرية التابعة للحرس الثوري، وذلك شريطة الالتزام الصارم بالبروتوكولات الأمنية وسلوك المسارات التي حددتها الجمهورية الإسلامية.

نؤكد مجدداً أنه لا نصيب للأجانب في هذا البلد أو في مضيق هرمز. إن المغامرات التي يقدم عليها الجيش الأمريكي الإرهابي وتدخلاته في تحديد مسارات الملاحة لن تقابل برد ساحق من جانبنا فحسب، بل ستؤدي أيضاً إلى عرقلة عملية إعادة الفتح التدريجي بشكل خطير، وستعرض مصالح الدول التي تعتمد على مضيق هرمز لمخاطر جسيمة.

القوة البحرية للحرس الثوري

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انتهی/