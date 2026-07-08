الحرس الثوري يقصف 85 هدفاً عسكرياً أميركياً في البحرين والكويت

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن الحرس الثوري الإيراني، في ردّ أولي على عدوان العدو الامريكي الغاشم، أنه استهدف 85 هدفاً عسكرياً أميركياً في البحرين والكويت بصواريخ وطائرات مسيّرة.

وبحسب ما جاء في بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية:

"إثر الملحمة الخالدة التي سطّرها شعب إيران العظيم في مراسم التشييع المهيبة والحاسمة وغير المسبوقة لقائد الأمة الإسلامية الشهيد، والتي كانت بمثابة طعنةٍ نافذةٍ في صميم العدوّ، يواصل النظام الأميركي المتجاوز، الذي تتكشّف أبعاد هزيمته يوماً بعد يوم، إمعانه في سلوكه الغادر، إذ يرى أن الصدى العالمي للانتفاضة المليونية الهائلة لشعب العراق الأبيّ في تشييع قائده المجاهد الشهيد، يُشكّل هزيمةً كبرى إضافية له. وإذ يكرّر عادته في نقض المواثيق، وفي حالة من الهلع والفزع، سعى للتغطية على هذا الحدث التاريخي، فقام جيشه الإرهابي وقاتل الأطفال، في الساعات الأولى من فجر اليوم (الأربعاء)، بشنّ هجوم جوي استهدف عدداً من القواعد الساحلية والمحطات المدنية على سواحل محافظة هرمزگان وماهشهر، في خرقٍ صريحٍ لوقف إطلاق النار وانتهاكٍ واضحٍ لتفاهم إسلام آباد."

"وفي ردّ أولي على هذا العدوان، وجّهت القوات البحرية والفضائية لحرس الثورة الإسلامية، وفي عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ضربةً موجعةً دمّرت خلالها 85 نقطةً من المنشآت العسكرية الحيوية لأميركا في ميناء سلمان، والمنطقة البحرية الخامسة في البحرين، وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت. كما أسقطت طائرةً مسيّرةً من طراز MQ9 كانت تحاول التدخل في مجرى العملية."

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