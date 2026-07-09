اعتداءات أمريكية غاشمة على مواقع في جنوب إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ سمع سكان مدينتي تشابهار وكنارك، قبل دقائق، دوي عدة انفجارات.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن سكان تشابهار وكنارك سمعوا قبل دقائق أصوات عدة انفجارات. وبحسب التقارير المحلية، سُمع حتى الآن دوي نحو 15 انفجاراً في تشابهار وكنارك. كما انقطع التيار الكهربائي عن أجزاء من مدينة تشابهار.

ووفقاً لبعض الأنباء غير الرسمية، تعرضت قاعدة الإمام علي (ع) التابعة للقوة البحرية للحرس الثوري في تشابهار، الليلة، لقصف من قبل مقاتلات أمريكية.

كما أفادت التقارير بأن عدة مقذوفات أصابت رصيف الشهيد بهشتي ورصيف كلانتري خلال هجوم شنته مقاتلات أمريكية على مدينة تشابهار الساحلية، ما أدى إلى وقوع أضرار.

وأضافت التقارير أن برج مراقبة حركة الملاحة البحرية تعرض أيضاً لأضرار جراء إصابته بأحد المقذوفات.

وقال المدير التنفيذي لشركة توزيع الكهرباء في محافظة سيستان وبلوشستان إن ثلاثة خطوط كهرباء في مدينة تشابهار انقطعت قبل ساعة بسبب هجمات العدو، وإن جهود العاملين أسفرت عن إعادة خطين إلى الخدمة، فيما سيُعاد تشغيل الخط الثالث قريباً.

كما أفاد مراسل تسنيم في جاسك بأن دوي عدة انفجارات قوية سُمع قبل دقائق في مدينة جاسك ومحيطها، من دون نشر معلومات حول طبيعة هذه الأصوات أو حجم الأضرار المحتملة.

وذكرت تسنيم أن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أعلنت، الأربعاء، بالتوقيت المحلي، أن قواتها بدأت، بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شن هجمات جديدة ضد أهداف داخل إيران.

وزعمت «سنتكوم» أن هدف هذه الهجمات هو تقليص قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز.

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