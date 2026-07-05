اتفاق الإطار هدية مجانية لنتنياهو

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ شدد النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "حزب الله" حسن فضل الله على أن "اتفاق الإطار" المبرم مع العدو الإسرائيلي منعدم الوجود، ولا يحمل أي قيمة ميثاقية أو دستورية أو قانونية، ولا إمكانية لتطبيقه على أرض الواقع.

واعتبر فضل الله أن السلطة اللبنانية "وقعت اتفاقا لا يتضمن بندا واحدا يخدم مصلحة لبنان، بل يصب بالكامل في تحقيق أهداف العدو التي عجز عن تحقيقها ميدانيا"، مشيرا إلى أن "الاتفاق يكرس الاحتلال، ويقيم منطقة عازلة، ويمنع مقاضاة العدو دوليا، ويسعى لإلغاء المقاومة عبر استخدام بقاء الاحتلال كأداة ضغط".

وأوضح أن "هناك معارضة وطنية عابرة للطوائف رفضت الاتفاق، مما أفقد السلطة صوابها وجعلها تتخبط في التبريرات"، معتبرا أن المؤيدين "هم مجرد أقلية سياسية وشعبية وبقايا 17 أيار".

وكشف فضل الله أن الهدف الحقيقي من الاتفاق هو تقديم لبنان كـ"هدية مجانية" وورقة مساومة بيد نتنياهو على طاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية، لافتا إلى أن إصرار إيران السابق على ربط الانسحاب الإسرائيلي بمذكرة التفاهم كان عنصر قوة، إلا أن السلطة فرطت بهذا الضغط.

واختتم مؤكدا أن المقاومة وأهل الجنوب لن يمكّنوا العدو من تطبيق هذا الاتفاق الأحادي، ولن تنجح السلطة في فرضه على الشعب مهما قدمت من تبريرات.

تأتي هذه التصريحات رداً على دفاع الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي أكد في وقت سابق اليوم الأحد أنه ليس مغرما بإسرائيل، لكنه قبل بـ"اتفاق الإطار" كحل لوقف الحرب وحقن الدماء، متحديا منتقديه بتقديم بديل عملي.

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