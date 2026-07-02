فيديو | نذر والدة المتوكل وتجلٍّ من كرامة الإمام الهادي (عليه السلام)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ ورد في رواية تاريخية أن المتوكل العباسي، بعد أن عثر على أكياس من المال في منزل الإمام الهادي (عليه السلام) وحقّق في مصدرها، تبيّن له أن هذه الأموال كانت مرسلة من والدته إلى الإمام (عليه السلام). وقد كان سبب ذلك أنها عندما أُصيب ابنها المتوكل بمرض عضال ويئس الأطباء من علاجه، توسّلت إلى الإمام الهادي (عليه السلام) ونذرت إن شُفي أن تهدي مالاً إلى حضرته. وبعد أن منّ الله على المتوكل بالشفاء، أوفت بنذرها. وهذه الرواية تُجسّد المكانة الروحية للإمام الهادي (عليه السلام)، واتساع دائرة الإيمان والتوسّل بأهل البيت (عليهم السلام) حتى في أوساط المقربين من البلاط العباسي.