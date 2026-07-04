تغطية لحظة بلحظة لمراسم الوداع التاريخية والملحمية للشعب الثائر المطالب بدم قائد الثورة الشهيد / مصلى طهران والشوارع المحيطة تعج بالجموع + فيديو

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ توافدت الجماهير الغفيرة إلى مصلى طهران للمشاركة في مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على الجثمان الطاهر للإمام شهيد الأمة .

وعند الساعة السادسة من صباح اليوم السبت، انطلقت في مصلى الإمام الخميني في طهران مراسم وداع الإمام الشهيد، سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي، قائد الأمة الإسلامية، وسط حضور جماهيري واسع وحشود غفيرة من المعزين الذين يعيشون، بحسب النص، حالة الفراق عن إمامهم منذ أربعة أشهر.

وقد توافدت جموع المحبين للقائد الشهيد إلى المصلى قبل ساعات من فتح أبوابه، ليكونوا في طليعة من يلقون النظرة الأخيرة على جثمان قائدهم الشهيد.

ووصل مواطنون إيرانيون من مختلف أنحاء البلاد، من المدن والقرى، إلى جانب أعداد كبيرة من أشخاص قدموا من دول مختلفة، إلى مصلى طهران للمشاركة في وداع قائد المستضعفين في العالم.

ورفع المشاركون، الذين ارتدوا لباس الحداد الحسيني، وكذلك لباس الحداد على استشهاد قائد الأمة الإسلامية، الأعلام الإيرانية، وصور الإمام الشهيد، ورمز «القبضة المرفوعة»، إضافة إلى صور سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، وذلك لتوديع القائد الراحل، ومن جهة أخرى إعلان البيعة للإمام الحاضر وتجديد العهد معه، بحسب ما ورد في النص.

وبسبب الحضور الجماهيري الكثيف، فُتحت أبواب المصلى قبيل موعدها المحدد، بالتزامن مع أذان الفجر، لإتاحة المجال أمام المشاركين للدخول إلى الساحة الرئيسية ومكان إقامة مراسم الوداع.

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