برّي: مخرجات سويسرا تصب في مصلحة لبنان.. واتفاق واشنطن مؤامرة وفتنة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أفادت وكالة "تسنيم" بأنّ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، بحثا في اتصال هاتفي قضايا ثنائية، ولا سيما الوضع في لبنان.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، للرئيس برّي، أنّ إنهاء الحرب في لبنان، والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه، يشكّلان جزءاً مهماً من البند الأول في مذكّرة تفاهم إسلام آباد.

وقال قاليباف لبرّي إنّ الهدف الجادّ هو وضع حدّ للحرب في لبنان، وعودة النازحين، وإنهاء الاحتلال، وخروج الكيان الصهيوني من الأراضي اللبنانية.

وأشار قاليباف إلى أنّ محادثات سويسرا أقرّت تشكيل "وحدة ضبط النزاع"، التي تضم إيران وأميركا ولبنان، بهدف ضبط الحرب في لبنان وإنهائها.

من جهته، قال برّي لقاليباف إنّ مخرجات سويسرا تصبّ في مصلحة الشعب اللبناني، غير أنّ العدو الصهيوني يحاول الالتفاف على مسألة استعادة سيادة لبنان.

كما شدّد برّي على أنّ اتفاق واشنطن بين لبنان والكيان الصهيوني هو "مؤامرة وفتنة".

وبحسب التلفزيون الإيراني، أكد قاليباف وبرّي ضرورة عقد اجتماع "وحدة ضبط النزاع" في أسرع وقت ممكن، لضبط الحرب في لبنان وإنهائها.

الخارجية الإيرانية: السيادة اللبنانية شرط أساسي في مذكّرة تفاهمنا مع واشنطن

وفي السياق، أكّد المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنّ "الشرط الأساسي لاستدامة مذكّرة التفاهم الإيرانية-الأميركية هو الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة الأراضي اللبنانية".

وشدّد بقائي على "ضرورة اتخاذ واشنطن جميع التدابير اللازمة لإجبار الكيان الصهيوني على وقف أيّ عدوان أو عمليات عسكرية ضدّ جميع مناطق لبنان"، مطالباً بـ"تحديد جدول زمني، في أقرب وقت ممكن، للانسحاب غير المشروط من الأراضي اللبنانية المحتلة".

ويأتي ذلك في وقتٍ استثنائي، بعد توقيع السلطة السياسية اللبنانية، يوم الجمعة، "اتفاق إطار" من 14 بنداً مع الاحتلال الإسرائيلي.

والذي قال عنه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، إنّ هذا الاتفاق يعني "حرمان اللبنانيين من العودة إلى أرضهم"، وقد يوصِل إلى "ضمّ الأراضي اللبنانية إلى الكيان الصهيوني".

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