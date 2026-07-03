الشيخ أكرم الكعبي: المشاركة في مراسم التشييع لا تقل أهمية عن قتال الصهاينة

وفقاً لما أفادته وكالة أنباء "أهل البیت" - ابنا - نقلاً عن البوابة الإعلامية لحركة "النجباء"، صرّح الشيخ أكرم الكعبي، الأمين العام لحركة "النجباء" العراقية، بشأن مراسم وداع "شهيد الأمة" مؤکداً: إن المشاركة في مراسم تشييع القائد الشهيد آیة الله العظمی السید علي الخامنئي(قدس سرّه) لا تقل أهمية عن التواجد في ساحات القتال ضد الصهاينة الأوغاد.



وأضاف: إن حضوركم المليوني في هذه المراسم سيكون بمثابة شوكة في خاصرة العدو المعتدي.



وشدّد الكعبي قائلاً: إن الهتافات المدوية بشعارات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل" التي تطلقونها، تُمثل سهاماً تنطلق من جبهة الحق لتصيب مؤامرات وأكاذيب وجرائم الأعداء.



وفي الأخیر قال الأمين العام لحركة "النجباء": لذا، يُطلب عدم التهاون في أداء هذه المسؤولية. جزاكم الله جميعاً خير الجزاء.

انتهی/